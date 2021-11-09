В Сингапуре сделают платным лечение COVID-19 для невакцинированных жителей
Министр здравоохранения Сингапура Он Е Кун завяил, что власти намерены сделать платным лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для граждан, отказывающихся от вакцинации, сообщает ТАСС.
По его словам, именно невакцинированные лица составляют основную долю пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, что значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
Министр отметил, что правительство планирует сохранить бесплатной медпомощь для местных жителей и постоянно проживающих здесь иностранцев, если они не покидали пределы Сингапура, однако с 8 декабря лица, отказывающиеся от вакцинации, будут самостоятельно оплачивать все расходы.
Он Е Кун добавил, что исключение составляют дети до 12 лет, а также лица с противопоказаниями к вакцинации, поэтому лечиться они по-прежнему будут за счёт правительства Сингапура.
Ранее власти Сингапура запретили невакцинированным от коронавируса жителям посещать кафе и торговые центры, сообщает RT.
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