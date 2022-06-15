В Siemens объяснили задержку поставки турбины для «Газпрома»
Немецкая компания Siemens Energy подтвердила, что не может вернуть компании «Газпром» газовую турбину после ремонта в Канаде, сообщает Berliner Zeitung.
Это произошло из-за антироссийских санкций. В настоящее время иностранный концерн ищет решение этой проблемы. Завод Siemens Energy в Монреале — единственное предприятие, которое осуществляет подобные работы.
«Газпром» заявил, что уведомили канадское и немецкое правительства и работают над решением вопроса.
Ранее российская компания сообщила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме. Также в «Газпроме» заявили о выработке межремонтного ресурса ГПА, и временном запрете деятельности
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