В Siemens объяснили задержку поставки турбины для «Газпрома»

Это произошло из-за антироссийских санкций. В настоящее время иностранный концерн ищет решение этой проблемы. Завод Siemens Energy в Монреале — единственное предприятие, которое осуществляет подобные работы.

«Газпром» заявил, что уведомили канадское и немецкое правительства и работают над решением вопроса.

Ранее российская компания сообщила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме. Также в «Газпроме» заявили о выработке межремонтного ресурса ГПА, и временном запрете деятельности

