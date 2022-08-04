В Siemens обвинили Москву в проблемах с поставкой турбины

Турбину для российского трубопровода «Северный поток» невозможно поставить в Москву из-за позиции российских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Siemens Energy Кристиана Бруха.

Шольц не увидел препятствий для подключения турбины для «Северного потока» в России

По его словам, РФ отказывается предоставлять необходимые документы. При этом отправить оборудование, необходимое для увеличения прокачки топлива по газопроводу, невозможно без согласия Москвы. Брух отметил, что именно по этой причине турбина до сих порнаходится в Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что турбина Siemens для газопровода «Северный поток» прекрасно подготовлена и готова для эксплуатации. Он назвал агрегат «прекрасным образцом техники».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСеверный ПотокГазопровод
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