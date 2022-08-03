Шольц не увидел препятствий для подключения турбины для «Северного потока» в России

Турбина Siemens для газопровода «Северный поток» прекрасно подготовлена и готова для эксплуатации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

СМИ: турбина для «Северного потока» до сих пор находится в ФРГ

«Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию», — цитирует политика РИА Новости.

Шольц назвал агрегат «прекрасным образцом техники», которая демонстрирует инженерные возможности компании Siemens.

Находившаяся на ремонте в Канаде турбина для «Северного потока» была отправлена в ФРГ 17 июля. В отсутствие агрегата компания «Газпром» сократила поставки газа по трубопроводу. Ожидалось, что турбину доставят в Россию к 24 июля, напоминает «Свободная пресса». Однако возвращение аппарата задерживается на фоне антироссийских санкций Европы. Кроме того, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей агрегата, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазпромСеверный ПотокГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры