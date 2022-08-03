Шольц не увидел препятствий для подключения турбины для «Северного потока» в России

«Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию», — цитирует политика РИА Новости.

Шольц назвал агрегат «прекрасным образцом техники», которая демонстрирует инженерные возможности компании Siemens.

Находившаяся на ремонте в Канаде турбина для «Северного потока» была отправлена в ФРГ 17 июля. В отсутствие агрегата компания «Газпром» сократила поставки газа по трубопроводу. Ожидалось, что турбину доставят в Россию к 24 июля, напоминает «Свободная пресса». Однако возвращение аппарата задерживается на фоне антироссийских санкций Европы. Кроме того, «Газпром» заявил, что Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей агрегата, пишет RT.

