В Швеции зафиксирован суточный рекорд по числу заражений коронавирусом

За минувшие сутки в Швеции коронавирусом заразились рекордное с начала пандемии число человек. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что прирост составил 7 240 новых случаев. Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале ноября на уровне почти 6 тысяч заражений.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Стокгольме и Мальме закрылись музеи, галереи и спортзалы. Также по всей стране запрещены мероприятия численностью более 8 человек.

В РФ, по данным оперштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 24,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных заражений превысило 2 млн.

