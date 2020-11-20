В Швеции зафиксирован суточный рекорд по числу заражений коронавирусом
За минувшие сутки в Швеции коронавирусом заразились рекордное с начала пандемии число человек. Об этом сообщает Интерфакс.
Уточняется, что прирост составил 7 240 новых случаев. Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале ноября на уровне почти 6 тысяч заражений.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Стокгольме и Мальме закрылись музеи, галереи и спортзалы. Также по всей стране запрещены мероприятия численностью более 8 человек.
В РФ, по данным оперштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 24,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных заражений превысило 2 млн.
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Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru