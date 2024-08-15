В Швеции зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

В Швеции зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян вне Африки, сообщило шведское агентство общественного здравоохранения.

На сайте агентства уточняется, что у пациента, обратившегося за медицинской помощью в Стокгольмском регионе, была обнаружена оспа, вызванная вирусом из разновидности clade I.

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В публикации утверждается, что это первый случай заболевания, обнаруженный за пределами Африки. Агентство здравоохранения уточняет, что заражение произошло во время пребывания в регионе Африки, где продолжается распространение оспы обезьян.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в России нет риска массового распространения оспы обезьян. Помимо этого, в стране достаточно тест-систем, позволяющих оперативно выявлять вирус, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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