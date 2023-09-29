В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию
29 сентября 202311:45
Иракскому мигранту Салвану Момика, который несколько раз демонстративно сжег Коран в Швеции, разрешили новую акцию в городе Мальме. Об этом сообщает местное радио Sveriges Radio.
По их данным, собрание пройдет утром в ближайшую субботу. Разрешение, по данным ряда СМИ, выдала шведская полиция.
Ранее «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в России) в ответ на сожжения Корана пригрозила Франции и Швеции атаками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские военные застрелили сослуживца для попадания в плен
- Взрыв произошел в еще одной мечети в Пакистане
- ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области
- Липовой: Срочников не отправят в зону СВО из-за недостаточной подготовки
- Задержаны диверсанты, которые пытались поджечь военкомат в Приморье
- В Севастополе усилят защиту от возможных воздушных атак
- «Коммерсантъ»: В России возник ажиотаж на аутсорсинг ведения воинского учета
- Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу через 15 лет
- В Армении сообщили о переехавших в страну 88780 жителях Карабаха
- Рублев во время матча прокричал, что больше не хочет играть в теннис
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru