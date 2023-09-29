В Швеции сжигавшему Коран мигранту разрешили провести новую акцию

Иракскому мигранту Салвану Момика, который несколько раз демонстративно сжег Коран в Швеции, разрешили новую акцию в городе Мальме. Об этом сообщает местное радио Sveriges Radio.

Власти Дании запретят акции с сожжением Корана

По их данным, собрание пройдет утром в ближайшую субботу. Разрешение, по данным ряда СМИ, выдала шведская полиция.

Ранее «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в России) в ответ на сожжения Корана пригрозила Франции и Швеции атаками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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