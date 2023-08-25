Власти Дании запретят акции с сожжением Корана
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено ввести запрет на проведение акций, в рамках которых планируется сожжение Корана или других религиозных книг, сообщает Associated Press.
По его словам, поправки в законодательство предусматривают запрет на «ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины».
Хуммельгор отметил, что, например, за сожжение Корана или Библии будет грозить либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет.
«Это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру», - добавил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Ранее министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили, что шведские власти намерены пересмотреть закон об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru