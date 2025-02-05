В Швеции назвали стрельбу в школе самой массовой в истории страны

Стрельба в школе города Эребу является самой массовой в истории Швеции, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление главы правительства Улафа Кристерссона.

В шведском Эребру после стрельбы погибли около 10 человек

По его словам, правительство находится в контакте с правоохранительными органами.

Ранее пять человек были ранены в результате стрельбы у школы в шведском городе Эребру. Преступник покончил с собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтрельбаШвеция

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