В шведском Эребру после стрельбы погибли около 10 человек
В результате стрельбы в школе в шведском городе Эребру погибли около 10 человек, общее количество пострадавших уточняется, сообщили в местной полиции.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени. Полиция оцепила здание, на место прибыли машины скорой помощи и полицейские спецподразделения. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер назвал ситуацию «очень серьезной».
По данным шведской национальной телерадиокомпании SVT, пять человек получили ранения. Expressen сообщает, что по крайней мере один человек был эвакуирован и доставлен в больницу. Предположительно, преступник покончил с собой.
Полиция продолжает расследование и устанавливает личности погибших. Общее число пострадавших в данный момент неизвестно. Информация о происшествии продолжает поступать, и власти Швеции обещают обновить данные по мере получения точных сведений, передает «Радиоточка НСН».
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