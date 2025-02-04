В шведском Эребру после стрельбы погибли около 10 человек

В результате стрельбы в школе в шведском городе Эребру погибли около 10 человек, общее количество пострадавших уточняется, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени. Полиция оцепила здание, на место прибыли машины скорой помощи и полицейские спецподразделения. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер назвал ситуацию «очень серьезной».