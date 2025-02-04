В шведском Эребру после стрельбы погибли около 10 человек

В результате стрельбы в школе в шведском городе Эребру погибли около 10 человек, общее количество пострадавших уточняется, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени. Полиция оцепила здание, на место прибыли машины скорой помощи и полицейские спецподразделения. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер назвал ситуацию «очень серьезной».

СМИ: В Швеции произошла стрельба у школы, подозреваемый покончил с собой

По данным шведской национальной телерадиокомпании SVT, пять человек получили ранения. Expressen сообщает, что по крайней мере один человек был эвакуирован и доставлен в больницу. Предположительно, преступник покончил с собой.

Полиция продолжает расследование и устанавливает личности погибших. Общее число пострадавших в данный момент неизвестно. Информация о происшествии продолжает поступать, и власти Швеции обещают обновить данные по мере получения точных сведений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ПогибшиеШвецияСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры