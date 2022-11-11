В Швеции двум мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России двум мужчинам, говорится на сайте учреждения. При этом о гражданстве обвиняемых никакой информации нет, сообщает «Интерфакс».

«Одному из них также предъявлено обвинение в серьезных нарушениях при обращении с секретной информацией», - уточнили в прокуратуре.

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Кроме того, в ведомстве пояснили, что большинство сведений по этому делу носят конфиденциальных характер или засекречены, поэтому не представляется возможным дать более подробную информацию.

Известно лишь, что обвиненные в шпионаже находятся под стражей с осени 2021 года.

Ранее гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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