В Швеции двум мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России двум мужчинам, говорится на сайте учреждения. При этом о гражданстве обвиняемых никакой информации нет, сообщает «Интерфакс».

«Одному из них также предъявлено обвинение в серьезных нарушениях при обращении с секретной информацией», - уточнили в прокуратуре.