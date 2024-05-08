В Швеции 11 солдат пострадали во время прыжков с парашютом на учениях НАТО

Несколько солдат получили ранения после прыжков с парашютами во время учений НАТО в провинции Смоланд в Швеции. Об этом пишет Aftonbladet.

Военные учения НАТО начались в скандинавском регионе

«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингарид», — отмечает газета.

По данным издания, среди пострадавших военнослужащие из США, Венгрии, Италии. Они получили переломы и раны, пишет «Свободная пресса». Травм, опасных для жизни, у военных не зафиксировали. Девять пострадавших эвакуировали вертолетом, еще двух госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеШвецияУченияНАТО

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