В Швейцарии за неделю число заражений коронавирусом выросло на 48,7%
22 июня 202200:51
В Швейцарии за прошедшую неделю число заражений коронавирусом выросло на 48,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за минувшую неделю зарегистрировано 24,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что на 48,7% больше, чем неделей ранее.
Также, по данным ведомства, в стране выросло число умерших от инфекции. На прошлой недели число летальных исходов составило шесть человек, за последние семь дней умерли одиннадцать пациентов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru