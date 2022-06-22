В Швейцарии за неделю число заражений коронавирусом выросло на 48,7%

В Швейцарии за прошедшую неделю число заражений коронавирусом выросло на 48,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что за минувшую неделю зарегистрировано 24,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что на 48,7% больше, чем неделей ранее.

Также, по данным ведомства, в стране выросло число умерших от инфекции. На прошлой недели число летальных исходов составило шесть человек, за последние семь дней умерли одиннадцать пациентов.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвейцарияКоронавирус
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