В Швейцарии подсчитали стоимость встречи Путина с Байденом
Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Итоговая сумма может превысить 10 миллионов долларов, рассказал глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно. Об этом пишет Газета.ru.
"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", - заявил он.
Ранее сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком.
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