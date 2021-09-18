В Швейцарии подсчитали стоимость встречи Путина с Байденом

Швейцарский кантон Женева завершает подсчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Итоговая сумма может превысить 10 миллионов долларов, рассказал глава пресс-службы руководства региона Эммануэль Куэно. Об этом пишет Газета.ru.

"Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу", - заявил он.

Ранее сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком.







