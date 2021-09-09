Сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком

Сообщения СМИ о подготовке саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена — фейк, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, близкий к дипломатическим кругам.

СМИ: Путин и Байден проведут новую встречу

Он предложил не доверять «украинским информресурсам».

О готовящейся встрече Путина и Байдена ранее сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейкДжо БайденПутин
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