Сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком
9 сентября 202112:51
Сообщения СМИ о подготовке саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена — фейк, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, близкий к дипломатическим кругам.
Он предложил не доверять «украинским информресурсам».
О готовящейся встрече Путина и Байдена ранее сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Песков заявил, что Путин и Лукашенко вместе пообедают в Москве
- СМИ: На востоке Москвы задержали пьяного мужчину с автоматом
- «Белнефтехим» остановил прокачку российской нефти в Европу
- Сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком
- Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России
- Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН
- «Кощунственные измышления»: Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
- Песков: Прикидок по контактам России и США на высшем уровне нет
- ЦИК исключил соратника Шлосберга из списков «Яблока» на выборы в Госдуму
- Twitter заблокировал аккаунт журналиста Евгения Попова
9 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru