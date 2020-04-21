В штате Тенниси снимут карантин с 1 мая

Власти штата Теннеси объявили о снятии карантина по коронавирусу с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал губернатор штата Билл Ли. Срок ранее объявленного карантина заканчивается 30 апреля.

По словам главы штата, большинство предприятий штата начнут свою работу с мая. Также снимутся ограничения на передвижение граждан. При этом сохранятся меры социального дистанцирования.

Таким образом, Теннеси станет одним из первых штатов, выходящих из режима карантина. Как пишет агентство, в Теннесси зафиксировано 6,8 тысячи случаев коронавируса, из которых 156 закончились летальным исходом.

