В штате Нью-Йорк уровень смертности от COVID-19 снизился до начальных показателей

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в штате снизилось до начальных показателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за минувшие сутки количество жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 157. Согласно графику, который показал Куомо, уровень смертности за сутки снизился до показателей, зафиксированных 27 марта. Общее число погибших в штате составляет 22170 человек.

По словам губернатора, в штате продолжает снижаться количество госпитализаций и число людей, нуждающихся к подключению к аппаратам ИВЛ.

