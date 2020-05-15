В штате Нью-Йорк уровень смертности от COVID-19 снизился до начальных показателей
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в штате снизилось до начальных показателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что за минувшие сутки количество жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 157. Согласно графику, который показал Куомо, уровень смертности за сутки снизился до показателей, зафиксированных 27 марта. Общее число погибших в штате составляет 22170 человек.
По словам губернатора, в штате продолжает снижаться количество госпитализаций и число людей, нуждающихся к подключению к аппаратам ИВЛ.
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