В штате Нью-Джерси разрешили собираться группами до 25 человек

Власти штата Нью-Джерси приняли решение ослабить режим ограничений из-за коронавируса, разрешив собираться в группы до 25 человек в открытых пространствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Фила Мерфи.

Ранее на территории штата действовал запрет на собрания более 10 человек. Уточняется, что указ распространяется на открытые спортплощадки и зоны отдыха, прогулочные катера.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 95 тысяч закончились летальным исходом. В Нью-Джерси зафиксировано 152 719 случаев заражения, в частности, 1 394 за последние сутки. Общее число смертей в штате среди пациентов, зараженных коронавирусом, 10 985.



