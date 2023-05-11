В штате Мичиган школьникам запретили носить рюкзаки из-за попыток пронести оружие

В американском штате Мичиган введен запрет на ношение школьниками рюкзаков после четырех случаев конфискации оружия. Данный запрет стал вторым за текущий месяц, сообщает РИА Новости.

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Ранее школьный округ города Флинт в штате Мичиган ввел аналогичные ограничения.

Отмечается, что оружие было изъято, в том числе, у учащихся начальных классов, и в трех из четырех случаев оно было спрятано в рюкзаках.

Глава школьного округа заявил, что эта мера станет первым шагом на пути к защите детей «в этом быстро меняющемся мире».

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиСША

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