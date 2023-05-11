В штате Мичиган школьникам запретили носить рюкзаки из-за попыток пронести оружие
11 мая 202315:53
В американском штате Мичиган введен запрет на ношение школьниками рюкзаков после четырех случаев конфискации оружия. Данный запрет стал вторым за текущий месяц, сообщает РИА Новости.
Ранее школьный округ города Флинт в штате Мичиган ввел аналогичные ограничения.
Отмечается, что оружие было изъято, в том числе, у учащихся начальных классов, и в трех из четырех случаев оно было спрятано в рюкзаках.
Глава школьного округа заявил, что эта мера станет первым шагом на пути к защите детей «в этом быстро меняющемся мире».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru