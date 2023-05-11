В штате Мичиган школьникам запретили носить рюкзаки из-за попыток пронести оружие

Ранее школьный округ города Флинт в штате Мичиган ввел аналогичные ограничения.

Отмечается, что оружие было изъято, в том числе, у учащихся начальных классов, и в трех из четырех случаев оно было спрятано в рюкзаках.

Глава школьного округа заявил, что эта мера станет первым шагом на пути к защите детей «в этом быстро меняющемся мире».

