В Монголию доставили партию вакцины «Спутник V»
Партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства прибыла в Монголию, сообщил Российский фонд прямых инвестиций в Twitter.
«“Спутник V” прибыл в Монголию сегодня!» — сказано в сообщении.
Минздрав Монголии зарегистрировал препарат в начале февраля.
Напомним, 1 мая в индийский аэропорт города Хайдарабад доставлена первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
По данным агентства Дели получил препарат от Российского фонда прямых инвестиций.
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