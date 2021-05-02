В Монголию доставили партию вакцины «Спутник V»

Партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства прибыла в Монголию, сообщил Российский фонд прямых инвестиций в Twitter.

Аргентина получила новую партию вакцины «Спутник V»

«“Спутник V” прибыл в Монголию сегодня!» — сказано в сообщении.

Минздрав Монголии зарегистрировал препарат в начале февраля.

Напомним, 1 мая в индийский аэропорт города Хайдарабад доставлена первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

По данным агентства Дели получил препарат от Российского фонда прямых инвестиций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:МонголияВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры