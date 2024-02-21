Шри-Ланка стала самым бюджетным зарубежным направлением для путешествий в марте, подсчитали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самое заметное снижение цен на этот период наблюдается в Унаватуне: гостиницу в этом городе в марте туристы смогут забронировать на 62% дешевле, чем в феврале (за 2,3 тысячи рублей в сутки). Отмечается, что речь идет только об отелях «три звезды».



Второе по доступности место занял тайский остров Панган, где номер обойдется в 1,8 тысячи рублей. Третье место занимает китайская Санья, номер там обойдется чуть дороже – 3,9 тысячи, зато снижение цен составило почти 45% за месяц.

До этого сообщалось, что россияне проведут февральские праздники в Краснодарском крае и ОАЭ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров. Так, треть бронирований на эти даты приходится на ОАЭ. Второе место занимает Таиланд с долей в 25%, замыкает тройку лидеров Египет (22%). Также в топ-5 вошли Шри-Ланка (8%) и Россия (6%), передает «Радиоточка НСН».

