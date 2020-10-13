В шенгенской зоне ЕС введут новую систему разрешений на въезд
К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки, сообщает Lonely Planet.
Помимо виз, граждане государств, не входящих в Евросоюз, могут обязать проходить онлайн-регистрацию, это платная услуга, ее стоимость составит 7 евро и будет действовать в течение трех лет.
Туристы должны будут подавать заявки в Европейскую систему информации и разрешений для путешествий. Ожидается, что 95% заявок будет одобряться онлайн буквально за несколько минут, еще 3-4% обращений может потребовать нескольких часов, а 1-2% обращений будет направлен на более тщательный анализ в ручном режиме с высокой вероятностью отказа.
Это разрешение понадобится не для всех стран ЕС, а для тех, кто находится в Шенгенской зоне, которые отменили все меры контроля на своих общих границах. В настоящее время Ирландия, Румыния, Болгария, Кипр и Хорватия не попадают в эту зону.
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