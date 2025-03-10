В Северном море загорелся столкнувшийся с контейнеровозом танкер

Американский нефтяной танкер Stena Immaculate загорелся после столкновения с португальским контейнеровозом Solong. Об этом сообщает Telegraph.

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В Агентстве морской и береговой охраны Великобритании указали, что инцидент произошёл у берегов Восточного Йоркшира недалеко от международного порта Халл. По предварительном данным, огонь с танкера также перекинулся и на контейнеровоз.

«Команды судов эвакуировались на шлюпках. Информации о пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Также в береговой охране заявили, что предполагается разлив нефтепродуктов, так как танкер был полностью заполнен авиационным керосином, объём которого превышает 58 тысяч тонн.

Ранее Германское общество по спасению потерпевших крушение заявило, что в Балтийском море загорелся нефтяной танкер Annika, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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