В Северной Корее начали войну с музыкой в стиле K-Pop и южнокорейским кино

Власти Северной Кореи объявили войну музыке и кино из Южной Кореи. Лидер страны Ким Чен Ын назвал популярную южнокорейскую музыку (K-pop) «раковой опухолью», развращающей молодежь КНДР. Теперь за распространение записей грозит высшая мера, а за просмотр и прослушивание – до 15 лет трудовых лагерей.

В мае этого года СМИ сообщали, что житель КНДР был казнён за то, что продавал диски и флешки с южнокорейским кино. В апреле 2021 Ким Чен Ын предупреждал, что «культурное вторжение Южной Кореи вышло за пределы допустимого уровня». Примечательно, что в КНДР также борются с распространением японской и американской культуры.

Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшать отношения с миром. По его словам, стране требуется «всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей».



