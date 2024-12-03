Парламент Южной Кореи отменил военное положение, введенное президентом
Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что использование армии и полиции в Сеуле было незаконным, сообщает Yonhap.
Он отметил, что введенное президентом военное положение утратило юридическую силу после его отмены парламентом.
Ранее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, которое запрещало деятельность законодательного органа и политических партий.
Военное положение было введено президентом Юн Сок Елем в ночь на среду. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью устранения просеверокорейских сил и защиты либерального конституционного строя, подчеркнув, что попытки импичмента угрожают параличом власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru