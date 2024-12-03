Парламент Южной Кореи отменил военное положение, введенное президентом

Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что использование армии и полиции в Сеуле было незаконным, сообщает Yonhap.

Он отметил, что введенное президентом военное положение утратило юридическую силу после его отмены парламентом.

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Ранее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, которое запрещало деятельность законодательного органа и политических партий.

Военное положение было введено президентом Юн Сок Елем в ночь на среду. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью устранения просеверокорейских сил и защиты либерального конституционного строя, подчеркнув, что попытки импичмента угрожают параличом власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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