В Сети появился фейк о смерти экс-президента США Джимми Картера

Появившаяся в СМИ информация о смерти 39-го президента США Джимми Картера не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе «Центра Картера».

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Как пишет американское издание Fox5, о смерти 99-летнего политика первой в соцсети X сообщила крайне правая активистка и блогер Лора Лумер.

После этого многие мировые СМИ стали распространять данную информацию, а автор поста его удалила. В результате Лумер подверглась резкой критике за публикацию непроверенной информации.

Ранее в Сети стали распространяться слухи о смерти британского короля Карла III, которые в итоге были опровергнуты Букингемским дворцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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