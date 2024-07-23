В Сети появился фейк о смерти экс-президента США Джимми Картера
Появившаяся в СМИ информация о смерти 39-го президента США Джимми Картера не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе «Центра Картера».
Как пишет американское издание Fox5, о смерти 99-летнего политика первой в соцсети X сообщила крайне правая активистка и блогер Лора Лумер.
После этого многие мировые СМИ стали распространять данную информацию, а автор поста его удалила. В результате Лумер подверглась резкой критике за публикацию непроверенной информации.
Ранее в Сети стали распространяться слухи о смерти британского короля Карла III, которые в итоге были опровергнуты Букингемским дворцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru