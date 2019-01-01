В Сети появилось видео об агрессивном роботе

Робот терпит избиение клюшкой после попыток поймать коробки. Он падает, его бьют по голове, как только он пытается поняться. Блогеры обливали робота токсичной жидкостью, заставляли держать кексы на подносе.

В результате робот дал отпор, пнув ногами человека, одетого в зеленый костюм с нанесенной на него графикой.

Авторы обратили внимание на то, что создали пародийное видео. Выразив таким образом свое восхищение проектами Boston Dynamics.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал о перспективах России в сфере искусственного интеллекта. По его словам, ему пока не вполне ясно, как будут исполняться инициативу в этой области





