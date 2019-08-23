В сети негодуют из-за ноги Джонсона на столе Макрона
Британский премьер-министр Борис Джонсон вызвал резонанс в СМИ и соцсетях, положив ногу на столик в Елисейском дворце во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По данным журналиста Sky News, когда политики поприветствовали друг друга и присели в кресла, Макрон предположил, что столик, который их разделял, мог бы быть скамейкой для ног, в случае если британскому премьеру захотелось бы откинуться назад. Джонсон немедля шутливо воспользовался предложением французского президента, упершись ногой в столик на пару секунд, передает RT.
WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019
Не всем однако понравилась шутливая беседа Джонсона и Макрона. «Очень дипломатично», - написал на французском в Twitter корреспондент Buzzfeed.
В комментариях к его записи британские пользователи высказали свое возмущение. Одна из них написала: «Какой позор! Это не мой премьер-министр», а один комментатор обвинил Джонсона в «чистом высокомерии».
И даже биограф премьер-министра Великобритании Соня Пернелл назвала поведение Бориса Джонсона «грубым и стыдным», пишут argumenti.ru.
Напомним, что бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона стал премьер-министром страны в результате выборов внутри Консервативной партии после ухода с поста Терезы Мэй. По этим условиям участие в голосование, определившим следующего главу правительства, принимало меньше одного процента населения Соединенного Королевства.
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