В сети негодуют из-за ноги Джонсона на столе Макрона

Британский премьер-министр Борис Джонсон вызвал резонанс в СМИ и соцсетях, положив ногу на столик в Елисейском дворце во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По данным журналиста Sky News, когда политики поприветствовали друг друга и присели в кресла, Макрон предположил, что столик, который их разделял, мог бы быть скамейкой для ног, в случае если британскому премьеру захотелось бы откинуться назад. Джонсон немедля шутливо воспользовался предложением французского президента, упершись ногой в столик на пару секунд, передает RT.

Не всем однако понравилась шутливая беседа Джонсона и Макрона. «Очень дипломатично», - написал на французском в Twitter корреспондент Buzzfeed.

В комментариях к его записи британские пользователи высказали свое возмущение. Одна из них написала: «Какой позор! Это не мой премьер-министр», а один комментатор обвинил Джонсона в «чистом высокомерии».

И даже биограф премьер-министра Великобритании Соня Пернелл назвала поведение Бориса Джонсона «грубым и стыдным», пишут argumenti.ru.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона стал премьер-министром страны в результате выборов внутри Консервативной партии после ухода с поста Терезы Мэй. По этим условиям участие в голосование, определившим следующего главу правительства, принимало меньше одного процента населения Соединенного Королевства.

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ФОТО: Twitter // @matthewchampion
ТЕГИ:Борис ДжонсонЭммануэль Макрон

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