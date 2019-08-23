В сети негодуют из-за ноги Джонсона на столе Макрона

Не всем однако понравилась шутливая беседа Джонсона и Макрона. «Очень дипломатично», - написал на французском в Twitter корреспондент Buzzfeed.



В комментариях к его записи британские пользователи высказали свое возмущение. Одна из них написала: «Какой позор! Это не мой премьер-министр», а один комментатор обвинил Джонсона в «чистом высокомерии».

И даже биограф премьер-министра Великобритании Соня Пернелл назвала поведение Бориса Джонсона «грубым и стыдным», пишут argumenti.ru.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона стал премьер-министром страны в результате выборов внутри Консервативной партии после ухода с поста Терезы Мэй. По этим условиям участие в голосование, определившим следующего главу правительства, принимало меньше одного процента населения Соединенного Королевства.

