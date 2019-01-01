В Сербии сообщили о задержании россиянина

НОВОСТИ ЧАСА

В Ростуризме подтвердили, что россияне стали выбирать более бюджетные путешествияПрезидент Сербии привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в КосовеРостранснадзор проведет проверку по факту аварии с автобусом в Приморском крае с китайскими туристамиАвиакомпании попросили Минтранс проверить самолеты Sukhoi Superjet 100

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