В мире

В Сербии сообщили о задержании россиянина

28 мая11:57

Полиция Косова задержала гражданина РФ, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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ТЕГИ:СербияКосово