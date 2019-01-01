Сербия привела войска в боеготовность из-за Косово

Глава государства принял такое решение после захвата сербских граждан на севере самопровозглашённой республики Косово.

«Подразделения ROSU (спецназ МВД Косово – Прим. ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица», - сообщил телеканал.

Ранее Вучич заявил, что Сербия должна признать потерю контроля над ситуацией в Косове, сообщает RT.

По словам Вучича, пришло время решать, как дальше Белград будет выстраивать отношения с Косово: продолжать конфронтацию или пытаться наладить контакты с руководством этой республики, отмечает «Свободная Пресса».

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в беседе с НСН рассказал, какой Сербия выбрала внешнеполитический курс.

