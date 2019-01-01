Сербия привела войска в боеготовность из-за Косово
Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД страны приведены в полную боевую готовность по приказу президента Александра Вучича. Об этом сообщает национальное телевидение.
Глава государства принял такое решение после захвата сербских граждан на севере самопровозглашённой республики Косово.
«Подразделения ROSU (спецназ МВД Косово – Прим. ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица», - сообщил телеканал.
Ранее Вучич заявил, что Сербия должна признать потерю контроля над ситуацией в Косове, сообщает RT.
По словам Вучича, пришло время решать, как дальше Белград будет выстраивать отношения с Косово: продолжать конфронтацию или пытаться наладить контакты с руководством этой республики, отмечает «Свободная Пресса».
Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в беседе с НСН рассказал, какой Сербия выбрала внешнеполитический курс.
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