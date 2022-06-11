В Сербии раскритиковали Шольца за ультиматум по России и Косово

Сербские пользователи в комментариях к соответствующему материалу предложили «принять, накормить и отправить домой» Шольца, а его угрозы «выбросить в мусорное ведро».

Кроме того, читатели Kurir отмечали, что ультиматумы и шантаж ни к чему не приведут, а Германия никогда не будет другом Сербии.

«Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного», — написал один из пользователей.

