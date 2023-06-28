СМИ: В Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича
Сына президента Сербии Александра Вучича Данило задержали в Косово, сообщают местные СМИ.
СМИ непризнанного Косово публикуют видео задержания Данило Вучича. Уточняется, что он был задержан силовиками в селе Труде на съезде с трассы.
В настоящее время местонахождение Вучича-младшего неизвестно.
Ранее местный телеканал KTV обратил внимание на футболку сына сербского президента, в которой тот посетил храм в косовской Грачанице на празднике Видовдан. На одежде была надпись «Не сдаваться». СМИ отмечают, что Даанило надел такую футболку в знак поддержки соотечественников в Косово, которые страдают от репрессий Приштины, передает «Радиоточка НСН».
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