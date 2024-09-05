В сенате США на следующей неделе состоятся слушания о российских технологиях

Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США планирует провести слушания по использованию американских технологий в российских вооружениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на график мероприятий подкомитета.

Слушания под названием «Технологии компаний США, питающие военную машину РФ» состоятся 10 сентября в 15:30 по времени Вашингтона (22:30 мск).