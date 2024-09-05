В сенате США на следующей неделе состоятся слушания о российских технологиях

Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США планирует провести слушания по использованию американских технологий в российских вооружениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на график мероприятий подкомитета.

Слушания под названием «Технологии компаний США, питающие военную машину РФ» состоятся 10 сентября в 15:30 по времени Вашингтона (22:30 мск).

В США заявили, что российская армия использует американские технологии

Ожидается участие представителей крупных компаний, таких как Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices.

Также в четверг Министерство торговли США объявило о новых мерах, направленных на ограничение экспорта квантовых компьютеров, полупроводников, аэрокосмических товаров и других передовых технологий, которые были введены в координации с союзниками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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