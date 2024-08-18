В секторе Газа с кладбищ похитили более двух тысяч тел погибших

В ведомстве заявили, что им неизвестно о местонахождении 2210 тел погибших. Тела похитили с различных кладбищ анклава.

Отмечается, что около десяти тысяч человек находятся под завалами разрушенных зданий.

Более 40 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа из-за действий израильских военных с начала военной операции в октябре 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

