В секторе Газа с кладбищ похитили более двух тысяч тел погибших

Свыше 2,2 тысячи тел погибших похитили с кладбищ в секторе Газа. Информацию предоставило управление гражданской обороны анклава.

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В ведомстве заявили, что им неизвестно о местонахождении 2210 тел погибших. Тела похитили с различных кладбищ анклава.

Отмечается, что около десяти тысяч человек находятся под завалами разрушенных зданий.

Более 40 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа из-за действий израильских военных с начала военной операции в октябре 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор Газа

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