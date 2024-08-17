СМИ: При ударе Израиля по центру сектора Газа погибли 15 человек

Израиль атаковал район Аз-Завайда в центральной части сектора Газа, в результате погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Армия Израиля заявила о ликвидации 19 радикалов при ударе по школе в Газе

Отмечается, что удар пришелся по складу, где находились перемещенные палестинцы.

Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как спасатели разбирают обломки здания и извлекают тела.

Ранее израильские военные нанесли удар по школе Аль-Табаин в городе Газа, около ста человек погибли.

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