СМИ: При ударе Израиля по центру сектора Газа погибли 15 человек
17 августа 202408:34
Израиль атаковал район Аз-Завайда в центральной части сектора Газа, в результате погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что удар пришелся по складу, где находились перемещенные палестинцы.
Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как спасатели разбирают обломки здания и извлекают тела.
Ранее израильские военные нанесли удар по школе Аль-Табаин в городе Газа, около ста человек погибли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: При ударе Израиля по центру сектора Газа погибли 15 человек
- В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ
- Пушилин: Подвергшийся обстрелу ТЦ в Донецке полностью уничтожен
- Вице-губернатор Приморья поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ
- В Аргентине задержали семь человек по подозрению в подготовке терактов
- На Курском направлении сдались в плен более 20 боевиков ВСУ
- Близ Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Посол Доминиканы не исключил запуска прямых рейсов в Россию
- «Спартак» подписал контракт с суринамским защитником Миенти Абеной
- Под Курском уничтожили колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru