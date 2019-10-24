В Саудовской Аравии назначен новый министр иностранных дел

В Саудовской Аравии королевским указом назначен новый глава министерства иностранных дел. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как сообщает агентство, министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим Аль-Ассаф отправлен в отставку, на его место назначен принц Файсал бен Фархан. Отмечается, что ранее он занимал должность посла королевства в Германии.

Аль-Ассаф был министром иностранных дел Саудовской Аравии с декабря 2018 года, ранее также занимал должность главы Минфина.

О причинах принятого решения смены кадров не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе 14 октября президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. В частности, в рамках поездки РФ и Саудовская Аравия договорились о создании совместных культурных проектов.



