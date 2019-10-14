РФ и Саудовская Аравия договорились о создании совместных культурных проектов
Россия и Саудовская Аравия будут создавать совместные проекты в области музейного дела, кинематографии, фестивальной деятельности и в других направлениях. Соответствующее соглашение подписали министры культуры стран, пишет РИА Новости.
Документы были подписаны сроком на пять лет. По словам российского министра культуры, ближайший проект уже находится на стадии обсуждения и его реализация планируется до конца текущего года. Речь идет о музейном сотрудничестве между Эрмитажем, Консорциумом российских музеев и министерством культуры Саудовской Аравии.
Подписание соглашения стало частью официального визита президента РФ в Саудовскую Аравию. Это первый визит российского лидера в исламское государство с 2007 года.
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