В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе стартовал в Самарканде, передает РИА Новости.
В мероприятии примут участие лидеры стран ШОС. Ожидается, что главы государств обсудят в том числе перспективы углубления сотрудничества, задачи адаптации ШОС к новой геополитической ситуации, усиление внешнеполитической координации и повышение эффективности работы в сфере экономики.
После саммита в узком составе пройдет расширенное заседание, пишет RT. По итогам встречи будет подписана Самаркандская декларация ШОС.
Саммит ШОС в Самарканде проходит 15 и 16 сентября, напоминает Ura.ru. В мероприятии участвуют лидеры стран-постоянных членов организации и государств-партнеров.
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