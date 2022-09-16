В Самарканде начался саммит ШОС в узком составе

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе стартовал в Самарканде, передает РИА Новости.

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В мероприятии примут участие лидеры стран ШОС. Ожидается, что главы государств обсудят в том числе перспективы углубления сотрудничества, задачи адаптации ШОС к новой геополитической ситуации, усиление внешнеполитической координации и повышение эффективности работы в сфере экономики.

После саммита в узком составе пройдет расширенное заседание, пишет RT. По итогам встречи будет подписана Самаркандская декларация ШОС.

Саммит ШОС в Самарканде проходит 15 и 16 сентября, напоминает Ura.ru. В мероприятии участвуют лидеры стран-постоянных членов организации и государств-партнеров.

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Фото: sectsco.org
ТЕГИ:СаммитШОСУзбекистан
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