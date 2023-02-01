В Сальвадоре представили мега-тюрьму для террористов
Президент Сальвадора Найиб Букеле в своих соцсетях представил мега-тюрьму для содержания десятков тысяч членов банд и террористов.
Он выложил видео, на котором показал Центр содержания террористов (Cecot) в муниципалитете Теколука, назвав его «крупнейшей тюрьмой в Америке». НА кадрах Букеле осматривает помещения, также ему демонстрируют системы, предназначенные для предотвращения побегов, беспорядков и протестов.
Местные СМИ, со ссылкой на министра обороны Рене Мерино и директора Национальной гражданской полиции Маурисио Арриаза отметили, что гарнизон тюрьмы будет насчитывать 600 военнослужащих и 250 полицейских.
Ранее бывшего президента Сальвадора Санчеса Серена, а также ещё четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса объявили в международный розыск по делу о незаконном обогащении и отмывании средств, сообщает RT.
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