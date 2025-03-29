В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к тюремным срокам до 150 лет
Более 50 преступников из банды «Баррио 18» в Сальвадоре получили тюремные сроки до 150 лет. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре страны.
«Пятьдесят два члена банды... пойманные благодаря введению чрезвычайного положения, получили сроки до 45 лет лишения свободы за преступление, связанное с организацией незаконного сообщества», - указали в ведомстве.
Злоумышленники действовали в округе Сояпанго в районах Эль-Прогресо, Вилья-де-Хесус, Лос-Сантос 1, Монтес-де-Сан-Бартоло 4 и 5, Сан-Рамон, Лас-Вегас, Лос-Анхелес, Антекирта.
Также в Сальвадоре приговорили шесть преступников из банды к заключению до 150 лет за убийства, совершенные в 2017-2019 годах.
Между тем россиянин 1967 года рождения получил пожизненный срок за создание сети подпольных нарколабораторий в Ивановской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru