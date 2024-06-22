В Сальвадоре 19 человек погибли из-за ливней
22 июня 202406:27
Девятнадцать человек погибли в результате ливневых дождей в Сальвадоре. Об этом пишет Associated Press.
По данным агентства, из-за ливней и оползней были разрушены здания. Среди погибших есть дети. В Сальвадоре объявили красный уровень погодной угрозы, конгресс страны ввел на всей ее территории режим чрезвычайной ситуации.
В республике с 13 июня произошло более 40 оползней, власти эвакуировали почти 900 человек.
Ранее в центральном районе Папуа-Новой Гвинеи сошел массивный оползень, более 670 человек погибли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru