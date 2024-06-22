В Сальвадоре 19 человек погибли из-за ливней

Девятнадцать человек погибли в результате ливневых дождей в Сальвадоре. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, из-за ливней и оползней были разрушены здания. Среди погибших есть дети. В Сальвадоре объявили красный уровень погодной угрозы, конгресс страны ввел на всей ее территории режим чрезвычайной ситуации.

В республике с 13 июня произошло более 40 оползней, власти эвакуировали почти 900 человек.

Ранее в центральном районе Папуа-Новой Гвинеи сошел массивный оползень, более 670 человек погибли.

