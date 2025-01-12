В Румынии заявили о вероятном использовании базы НАТО против России

По его словам, «никто не имеет права играть с миром и демократией». Джорджеску отметил, что тот факт, что Вашингтон и американские союзники молчат по поводу происходящего в Румынии говорит об их полном непонимании ситуации.

Ранее стало известно, что правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

