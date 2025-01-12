В Румынии заявили о вероятном использовании базы НАТО против России

В Румынии военную базу «Михаил Когэлничану» в Констанце, которая станет самой большой военной базой Североатлантического альянса в Европе, могут использовать как плацдарм для начала военных действий против России, сообщил телеканалу Digi 24 независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

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По его словам, «никто не имеет права играть с миром и демократией». Джорджеску отметил, что тот факт, что Вашингтон и американские союзники молчат по поводу происходящего в Румынии говорит об их полном непонимании ситуации.

Ранее стало известно, что правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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