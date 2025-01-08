Румыния назначила повторные президентские выборы на 4 мая
Правящая коалиция Румынии в среду, 8 января, согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщило РИА Новости.
Уходящий президент Румынии Клаус Йоханнис останется на посту главы государства до новых выборов. Коалиционные партии заявили, что пришли к согласию по личности кандидата — они собираются поддерживать его, чтобы не допустить победы крайне правых.
В первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, ранее он входил в ультраправый «Альянс за объединение румын». Однако в декабря конституционный суд республики отменил результаты первого тура — его победителя обвинили в связях с Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru