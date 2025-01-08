Румыния назначила повторные президентские выборы на 4 мая

Правящая коалиция Румынии в среду, 8 января, согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщило РИА Новости.



Уходящий президент Румынии Клаус Йоханнис останется на посту главы государства до новых выборов. Коалиционные партии заявили, что пришли к согласию по личности кандидата — они собираются поддерживать его, чтобы не допустить победы крайне правых.