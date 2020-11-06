В Румынии введут комендантский час с 9 ноября
Комендантский час в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции введут в Румынии с 9 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
Отмечается, что комендантский час планируется ввести на 30 дней. Кроме того, власти намерены перевести на удаленное обучение школы и детские сады.
Таким образом, людям по всей стране будет запрещено перемещаться с 23 вечера до 5 утра. Уточняется, что в этот период будут работать аптеки, заправки и службы доставки. Власти примут решение о продлении режима в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.
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