В Румынии предложат запретить импорт зерна из Украины

Эта мера позволит защитить румынских фермеров, считают политики. Социал-демократы также предлагают пострадавшим от экспорта из Украины странам Восточной Европы провести общие переговоры с членами Еврокомиссии и представителями Киева.

Ранее президент российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН допустил, что Болгария и Румыния тоже могут запретить ввоз украинского зерна, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

