В Румынии предложат запретить импорт зерна из Украины
Румынские социал-демократы предложат правящей коалиции приостановить импорт зерна и других товаров из Украины, сообщили в пресс-службе партии.
Эта мера позволит защитить румынских фермеров, считают политики. Социал-демократы также предлагают пострадавшим от экспорта из Украины странам Восточной Европы провести общие переговоры с членами Еврокомиссии и представителями Киева.
Ранее президент российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН допустил, что Болгария и Румыния тоже могут запретить ввоз украинского зерна, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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