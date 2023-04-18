В Румынии предложат запретить импорт зерна из Украины

Румынские социал-демократы предложат правящей коалиции приостановить импорт зерна и других товаров из Украины, сообщили в пресс-службе партии.

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Эта мера позволит защитить румынских фермеров, считают политики. Социал-демократы также предлагают пострадавшим от экспорта из Украины странам Восточной Европы провести общие переговоры с членами Еврокомиссии и представителями Киева.

Ранее президент российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН допустил, что Болгария и Румыния тоже могут запретить ввоз украинского зерна, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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