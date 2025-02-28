В Румынии обнаружили фрагменты возможного беспилотника у границы с Молдавией
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что рядом с границей с Молдавией были обнаружены фрагменты, которые могут принадлежать беспилотному летательному аппарату.
Информация о возможных частях дрона поступила через службу 112, после чего место происшествия было оцеплено сотрудниками оборонного министерства и МВД. Местоположение фрагментов, находящихся в 500 метрах от границы, не затронуло инфраструктуру.
В субботу на месте будут работать специалисты министерства национальной обороны, разведки и МВД, которые проведут экспертизу найденных фрагментов. Это расследование проводится в рамках действующих процедур для таких ситуаций.
В декабре правительство Румынии утвердило законопроект, регулирующий контроль за беспилотниками в национальном воздушном пространстве. В случае угрозы беспилотники могут быть уничтожены, а также возможны меры по взятию их под контроль или нейтрализации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru