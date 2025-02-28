В Румынии обнаружили фрагменты возможного беспилотника у границы с Молдавией

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что рядом с границей с Молдавией были обнаружены фрагменты, которые могут принадлежать беспилотному летательному аппарату.

Информация о возможных частях дрона поступила через службу 112, после чего место происшествия было оцеплено сотрудниками оборонного министерства и МВД. Местоположение фрагментов, находящихся в 500 метрах от границы, не затронуло инфраструктуру.