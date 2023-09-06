В Румынии обнаружили элементы российского дрона
На территории Румынии обнаружены элементы российского дрона. Об этом заявил глава Минобороны республики Анхель Тилвар для Antena 3 CNN. По его словам, найденные части не представляли угрозы.
Как отмечается, обломки российского беспилотника были найдены около румыно-украинской границы.
После этого случая, министр обороны Румынии пообещал увеличить количество наблюдательных пунктов. Вместе с тем, он заверил граждан страны в повышенной готовности систем ПВО республики.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг сообщения о падении российских дронов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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