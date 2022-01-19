В Россию из Казахстана вылетели последние самолеты с миротворцами
Последние самолеты военно-транспортной авиации РФ с военными из миротворческих сил ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию. Об этом сообщает Минобороны.
«Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты», — приводит сообщение РИА Новости.
Этими бортами в Россию вернутся последние подразделения миротворцев и командование контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.
Миротворцы стран ОДКБ были направлены в Казахстан для стабилизации обстановки из-за беспорядков, развернувшихся в республике в первые дни января. Военные пробыли в Казахстане почти две недели, пишет Ura.ru. Вывод миротворческого контингента начался 13 января.
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