В Россию из Казахстана вылетели последние самолеты с миротворцами

Праздничные богослужения по случаю Крещения Господня посетили почти 100 тысяч москвичей Перевод ряда социальных в онлайн значительно сократил число визитов в столичные офисы «Мои документы» В подъездах москвичей в этом году заменят более 1,2 тыс лифтов Прием заявок на участие в архитектурной премии Москвы завершится 15 февраля С начала зимы в столичном регионе выпало около 80% климатической нормы снега