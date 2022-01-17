Еще 14 самолетов с миротворцами вернулись в Россию из Казахстана
Четырнадцать самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вернулись в Россию из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Чкаловский"», — отмечается в сообщении.
Кроме того, планируется, что сегодня Ил-76 доставят личный состав и технику подразделений Воздушно-десантных войск на аэродром «Восточный» в Ульяновской области, пишут Известия.
Российские миротворцы отправились в Казахстан в рамках миссии ОДКБ на фоне кризиса, развернувшегося в республике в начале января после митингов против повышения цен на сжиженный газ. Миротворческий контингент был направлен для стабилизации обстановки в стране. Вывод сил ОДКБ начался 13 января. Планируется, что до 19 января все миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации, отмечает Ura.ru.
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