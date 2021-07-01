США и Британия обвинили ГРУ РФ в глобальных кибератаках

Спецслужбы Соединённых Штатов Америки и Великобритании выступили с обвинением в адрес Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России (бывшее ГРУ) в причастности к кибернетическим атакам на сотни государственных и частных структур по всему миру. Заявление опубликовано в совместном докладе Вашингтона и Лондона.

В документе утверждается, что попытки взлома с большой долей вероятности не прекращаются и сегодня. Согласно докладу, хакерские атаки предпринимались как минимум с середины 2019 и по начало нынешнего.

Месть или шпионаж? В США грозят России кибератаками

Помимо ГРУ упоминается воинская часть 26165. По данным западных спецслужб, для взлома использовался кластер Kubernetes.

Это не первое подобного рода обвинение со стороны Запада в адрес России. Москва последовательно отвергает подобные инсинуации, подчёркивая отсутствие каких-либо доказательств её причастности к таким действиям.

Более того, российская сторона неоднократно призывала к диалогу по кибербезопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецслужбыХакерыГРУ
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